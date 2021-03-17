Власти Удмуртии намерены обеспечить всех обманутых дольщиков жильем до конца 2022 года

До конца 2022 года в Удмуртии восстановят права всех обманутых дольщиков. Об этом заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин на заседании коллегии, сообщает ТАСС,

«Остается решить проблемы 170 граждан. Формируем перечень земельных участков для проведения конкурсов, которые позволят до конца 2022 года решить проблемы всех дольщиков»,— отметил господин Сурнин.

Министр подчеркнул, что в 2020 году в регионе восстановили права 312 дольщиков за счет ввода в эксплуатацию шести домов в Ижевске и пос. Хохряки. Проблемы 200 людей будут решены в 2021 году, в том числе благодаря окончанию строительства дома по ул. Петрова в Ижевске для 125 граждан.