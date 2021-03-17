Год назад в Ярославской области выявили первого больного коронавирусом

Ровно год назад, 17 марта 2020 года, в Ярославской области был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом тогда сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Первой заболевшей COVID-19 в регионе оказалась 40-летняя женщина, перед этим вернувшаяся из поездки в Доминиканскую республику. Возвращалась она с пересадками в Цюрихе и Москве. 17 марта 2020 года женщину вместе с мужем госпитализировали в специальные боксы областной инфекционной больницы.

В этот же день год назад ярославский театр имени Федора Волкова, ярославская филармония, джазовый центр, КЗЦ Миллениум и театр юного зрителя сообщили об отмене всех спектаклей и концертов из-за распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 16 марта 2021 года всего в Ярославской области с начала пандемии коронавируса выявлено 34675 случаев заражения COVID-19. За это же время вылечились 33320 человек. 454 больных скончались.

Антон Антонов