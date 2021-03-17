В Ростове гендиректора и сотрудника компании будут судить за коммерческий подкуп

В Ростове-на-Дону в суд направлено дело в отношении генерального директора компании и мастера производственного участка этой организации, которых правоохранители подозревают в коммерческом подкупе (п. «а, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, речь идет о генеральном директоре ООО «МК „Вятбот“» Сергее Карнаухове.

Согласно версии следствия, конкурсная комиссия Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству не допустила подозреваемых к участию в аукционе на поставку маломерных плавсредств на сумму более 17,6 млн руб. Узнав об этом, директор и мастер участка потребовали от директора фирмы, которая выиграла аукцион, 800 тыс. руб. за то, что подозреваемые не будут обжаловать результаты конкурса. Мужчина перевел подозреваемым часть суммы, после чего правоохранители его задержали.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «МК „Вятбот“» было учреждено в 2016 году. Основной вид деятельности компании — строительство прогулочных и спортивных судов. Бенефициаром организации является Сергей Карнаухов.

Наталья Шинкарева