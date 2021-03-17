Бывший спикер гордумы Перми может трудоустроиться в оборонный НИИ

Бывший спикер гордумы Перми Юрий Уткин может получить новую работу. По данным “Ъ-Прикамье”, господин Уткин трудоустраивается заместителем генерального директора АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов».

Депутаты Пермской думы проголосовали за сложение полномочий господина Уткина 27 октября 2020 года. Это решение поддержали 32 из 36 думцев. И. о. председателя гордумы был назначен первый вице-спикер Дмитрий Малютин. В ответ Юрий Уткин решил оспорить это решение в суде. Однако Ленинский районный, а потом и Пермский краевой суды признали действия депутатов законными. В середине марта Юрий Уткин написал заявление о переходе на работу депутатом на неосвобожденной основе.

Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов основан в 1968 году. По информации на сайте института, изначально это была отраслевая лаборатория на территории Пермского завода химического оборудования, позже она стала отраслевым отделом. В 1977 году на базе отдела открылся Уральский филиал научно-исследовательского института технологии машиностроения. Затем филиал не раз проходил реорганизацию и в начале 1990-х годов был преобразован в Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов НПО «Композит». В 2002 году УНИИКМ НПО «Композит» переименовали в ФГУП «УНИИКМ». В 2009-м предприятие было преобразовано в АО и вошло в состав ВПК «НПО машиностроения». В 2013 году обе компании вошли в ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». Сегодня УНИИКМ участвует в производстве комплектующих изделий для авиадвигателей, космических аппаратов и наземных станций.