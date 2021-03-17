Опыт Ростовской области перенимают Московская и Воронежская Уровень безопасности на участках автомагистрали М-4, находящихся в зоне ответственности группы строительных компаний «ДОН» (ГСК «ДОН») за два года повысился практически в два раза

Количество ДТП сократилось с 321 в 2018 году до 170-ти в 2020-м. Число погибших уменьшилось со 101 человека до 48-ми. Это стало возможным благодаря системной технологичной работе по содержанию автомобильных дорог, в том числе в зимний период.

Закончившаяся зима была непростой для дорожников. Более чем в 2 раза в минувший холодный период 2020-2021 гг был превышен расход противо-гололедных материалов по сравнению с аналогичным сезоном 2019-2020 гг. Строители не допускали обледенения, своевременно восстанавливали целостность дорожного полотна, следили за чистотой знаков и барьерного ограждения. В сложные метеорологические периоды в эту зиму кроме собственной техники на особо опасных участках (спуск-подъем) в качестве эксперимента привлекались профессиональные эвакуаторы для большегрузов, что позволило избежать заторов, обеспечить функционирование федеральной трассы. Это опыт был впоследствии заимствован дорожниками Московской и Воронежской областей.