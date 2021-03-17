Опыт Ростовской области перенимают Московская и Воронежская

Количество ДТП сократилось с 321 в 2018 году до 170-ти в 2020-м. Число погибших уменьшилось со 101 человека до 48-ми. Это стало возможным благодаря системной технологичной работе по содержанию автомобильных дорог, в том числе в зимний период.
Закончившаяся зима была непростой для дорожников. Более чем в 2 раза в минувший холодный период 2020-2021 гг был превышен расход противо-гололедных материалов по сравнению с аналогичным сезоном 2019-2020 гг. Строители не допускали обледенения, своевременно восстанавливали целостность дорожного полотна, следили за чистотой знаков и барьерного ограждения. В сложные метеорологические периоды в эту зиму кроме собственной техники на особо опасных участках (спуск-подъем) в качестве эксперимента привлекались профессиональные эвакуаторы для большегрузов, что позволило избежать заторов, обеспечить функционирование федеральной трассы. Это опыт был впоследствии заимствован дорожниками Московской и Воронежской областей.
Группа строительных компаний «DOН» образована в 2005 году, объединив под единым брендом давно и успешно работавшие в сфере строительной индустрии России предприятия. Объединение позволило получить преимущества, позволяющие выполнять целый комплекс и спектр работ — от проектирования до обслуживания объектов.
Одним из ведущих направлений ГСК является комплексное строительство автодорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, аэродромных покрытий. ГСК ведет строительство зданий исооружений промышленного игражданского назначения, занимается строительством волоконно-оптических линий связи, установкой оперативно-технологической связи, поездной радиосвязи, проводит работы по укладке магистрального кабеля связи и строительству местных сетей связи (включая строительство кабельных канализаций). Выполняет строительство и ремонт электроустановок сетей электроснабжения до 35 кВ, наружного освещения, внутренними электромонтажными работами, кабельными работами, переустройством контактных сетей. Осуществляет деятельность по оснащению объектов заказчика системами видеонаблюдения, контроля доступа, пожароохранной сигнализацией, локально-вычислительными сетями и системами пожаротушения.
Предприятия оснащены специализированными мехколоннами, строительно-монтажными участками, обеспечены высококвалифицированными кадрами.