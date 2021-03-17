17 марта, среда
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Екатеринбург. Урал

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Из-за уборки снега в Екатеринбурге запретят парковку на трех улицах

Администрация Екатеринбурга из-за уборки снега запретит парковку автомобилей на трех улицах, говорится на информационном портале города.

В частности, 17 марта коммунальные службы продолжат вывозить снег с ул. Уральских рабочих (от ул. Бакинских Комиссаров до Народного фронта). Также коммунальщики начнут уборку снега на ул. Восстания (от ул. Ломоносова до Бакинских комиссаров) и ул. Большакова.

Во время уборки улиц установят временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» с указанием времени их действия, говорится в сообщении мэрии. Припаркованные машины эвакуирует ГИБДД.

Михаил Мананников


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