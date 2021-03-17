В Черноземье от коронавируса за сутки скончались 39 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 665 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 223 964 человек. Из них выздоровели 204 038 (716 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 39: в Воронежской области скончались 24 человека, в Курской — пять, в Липецкой — четыре, в Белгородской, Орловской и Тамбовской — по два. Всего с марта 2019 года умерли 4 584 пациента с коронавирусом.

В Белгородской области — 94 новых диагноза (всего 33 048). Выздоровели 195 человек (всего 30 619). За все время пандемии скончались 523 пациента.

В Воронежской области — 215 новых диагнозов (всего 72 248). Выздоровели 242 человека (всего 66 605). За все время пандемии скончались 2 194 пациента.

В Курской области — 100 новых диагнозов (всего 32 648). Выздоровели 105 человек (всего 29 370). За все время пандемии скончались 518 пациентов.

В Липецкой области — 93 новых диагнозов (всего 26 357). Выздоровели 33 человека (всего 22 855). За все время пандемии скончались 485 пациентов.

В Орловской области — 64 новых диагноза (всего 31 572) Выздоровели 66 человек (всего 28 847). За все время пандемии скончались 485 пациентов.

В Тамбовской области — 99 новых диагнозов (всего 28 091). Выздоровели 75 человека (всего 25 742). За все время пандемии скончались 379 пациентов.

Александр Прытков