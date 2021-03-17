В Екатеринбурге представили проект реконструкции Банковского переулка

Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга утвердил эскизный проект капитального ремонта Банковского переулка (от Театрального переулка до ул. Малышева), говорится на информационном портале города. Проект представила директор компании «Техэкопроект» Светлана Погорова.

По ее словам, планируется, что переулок станет уютной зоной отдыха, оборудованной современными малыми архитектурными формами. «Бульвар будет использоваться жителями для прогулок и кратковременного отдыха, зеленые насаждения при этом сыграют важную санитарно-гигиеническую и архитектурно-планировочную роль. В композициях предусмотрено использовать фонтан, цветники, вазоны, малые архитектурные формы»,— сказала госпожа Погорова.

Покрытие основной пешеходной дорожки выполнят из гранитных плит, длина транзитного участка составит около 200 м, ширина — около 4 м. Деревья в переулке оборудуют приствольными решетками. По словам госпожи Погоровой, на территорию переулка будет доступен заезд спецтранспорта для механизированной уборки, замены приборов освещения и других необходимых хозяйственных работ.

Совет утвердил предложенный эскизный проект с учетом доработок и высказанных замечаний.

Михаил Мананников