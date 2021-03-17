Ярославское МЧС проводит воздушную разведку паводковой ситуации

На территории Ярославской области в настоящее время подтоплений не обнаружено, сообщили в пресс-службе главного управления отделения МЧС региона. Специалисты спасательного ведомства провели воздушную разведку, во время которой были осмотрены затороопасные участки в Некрасовском, Тутаевском и Рыбинском районах.

В МЧС уточнили, что сотрудниками ведомства была также проведена воздушная разведка прудов накопителей НПЗ им. Менделеева.

«Угрозы попадания продуктов производства в реку Печегда нет. На данный момент на территории Ярославской области подтоплений нет»,— уточнили в пресс-службе МЧС, добавив, что сотрудники ведомства будут регулярно следить за прохождением весеннего половодья.

Дарья Сабаева