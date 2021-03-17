Полицейских Татарстана заподозрили в принуждении к изготовлению наркотиков

В Татарстане четырех полицейских подозревают в принуждении к изготовлению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По информации ведомства, подозреваемыми оказались сотрудники полиции в Альметьевском районе. Отмечается, что они «причастны к принуждению гражданина к изготовлению и потреблению наркотических средств, с целью дальнейшей фальсификации в отношении него административных и уголовных дел».

Материалы в отношении подозреваемых переданы в управление СКР по региону для принятия процессуального решения. Кроме того, по факту произошедшего проводится проверка. Если вина подозреваемых подтвердится, их уволят из полиции. Также они понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"