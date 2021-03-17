Холодную воду отключат в 300 домах Нижнего Новгорода и Кстовского района 18 марта

Плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения на Казанском шоссе запланировал Нижегородский водоканал в четверг, 18 марта. В связи с этим в этот день отключат холодную воду более чем в 300 домах Нижегородского района города и Кстовского района области, сообщили в компании.

Воды в жилых домах и нежилых строениях не будет с 10:00 до 24:00. Нижегородцам рекомендуют запастись холодной водой с вечера 17 марта. Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по заявкам. Оставить их можно по телефону 246-99-99.

В зону отключения воды попали некоторые дома в Верхне-Печерской слободе, на улице Вечерней, в Афонино, Никульском и Новопокровском. Полный список опубликован в группе водоканала в соцсетях.

Анастасия Еремина