Банк «Урал ФД» сменил предправления

Совет директоров банка«Урал ФД» принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления банка Романа Пшенникова, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Временно исполняющей обязанности предправления назначена Светлана Галягина, занимающая с 2012 года должность заместителя председателя правления АО КБ «Урал ФД».

«Со сменой руководителя стратегические цели развития банка «Урал ФД» не меняются. Приоритетами по-прежнему остаются: повышение эффективности бизнес процессов, развитие дистанционных каналов обслуживания и поддержание высокого уровня сервиса для розничных и корпоративных клиентов» - говорится в сообщении банка.

Господин Пшенников трудоустроился в ООО «ПФП-группа» в 2020 году в качестве управляющего директора по финансовым проектам. Минувшим летом возглавил банк. До этого он занимал руководящие посты в филиалах ПАО «Сбербанк» и ОАО «Газпромбанк».

АО КБ «Урал ФД» – крупнейший самостоятельный региональный банк края. Головной офис банка расположен в Перми. Также офисы «Урал ФД» находятся в крупнейших городах Пермского края, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Входит в ПФП-группа.