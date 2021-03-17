Алексей Ульенков возглавит управление развития IT-технологий и поддержки пользователей Райффайзенбанка

Он будет отвечать за реализацию стратегии модернизации IT-инфраструктуры банка и обновление инфраструктуры для разработки приложений.
«Мы сделали ставку на децентрализованную компанию, в которой можно быстро принимать решения и проверять гипотезы. В следующие пару лет нам предстоит значительно изменить технологический ландшафт банка и подходы, чтобы создать IТ-инфраструктуру, которая позволит такой организации быть максимально эффективной»,— прокомментировал Алексей Ульенков.
В Райффайзенбанке Алексей в течение двух лет руководил управлением технологических платформ. До этого несколько лет возглавлял направление мобильных платформ «Сбербанк Онлайн».
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.