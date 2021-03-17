Алексей Ульенков возглавит управление развития IT-технологий и поддержки пользователей Райффайзенбанка

Он будет отвечать за реализацию стратегии модернизации IT-инфраструктуры банка и обновление инфраструктуры для разработки приложений.

«Мы сделали ставку на децентрализованную компанию, в которой можно быстро принимать решения и проверять гипотезы. В следующие пару лет нам предстоит значительно изменить технологический ландшафт банка и подходы, чтобы создать IТ-инфраструктуру, которая позволит такой организации быть максимально эффективной»,— прокомментировал Алексей Ульенков.

В Райффайзенбанке Алексей в течение двух лет руководил управлением технологических платформ. До этого несколько лет возглавлял направление мобильных платформ «Сбербанк Онлайн».