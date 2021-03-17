Возбуждено уголовное дело о падении ребенка в колодец в Самаре

Силовики расследуют инцидент с падением мальчика 2016 года рождения в открытый канализационный колодец в Самаре. Происшествие случилось во вторник в 16:00 (MSK+1) на ул. Тихвинской. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Преступление, о котором идет речь, квалифицировано по статье «Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время правоохранители ищут ответственных за случившееся.

Георгий Портнов