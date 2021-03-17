В этом году на расселение аварийного жилья в Перми направят 3,1 млрд рублей

Сегодня на заседании думского комитета по вопросам градостроительства и развития территории начальник управления жилищных отношений Наталья Киселева отчиталась о расселении аварийного и ветхого жилья в Перми во второй половине 2020 года и о планах на 2021 год. По словам госпожи Киселевой, аварийное жилье в Перми расселяется по двум проектам – федеральному нацпроекту «Жилье и городская среда» и региональной адресной программе на 2019-2022 годы. В 2021 году на расселение аварийного жилья в краевом центре направят 3,11 млрд руб. – это на 950 млн руб. больше, чем направлялось в 2020 году. Из федерального бюджета Пермь получит 1,6 млрд руб., из краевого – 814 млн руб., муниципальная казна выделит 668 млн руб.

В этом году в Перми по нацпроекту планируется расселить 31 тыс. кв. м аварийного жилья (2100 человек), по региональной программе – 30 тыс. кв. м (1570 человек).

Начальник управления жилищных отношений сообщила, что за 2020 год в Перми в рамках нацпроекта по этапу 2019 года расселили 30 тыс. кв. м аварийного жилья, по этапу 2020 года – 7,33 кв. м. Расселение ветхого жилья по региональной программе составило 16 тыс. кв. м. За год в городе снесли 35 многоквартирных домов, признанных аварийными в предыдущие периоды. Кроме того, на 1 января 2021 года в Перми признали аварийными еще 804 дома общей площадью 493 тыс. кв. м.

Депутат Владимир Молоковских заметил, что в Перми очень много аварийного жилья, и ежегодно этот объем увеличивается. Думец предложил расселять жилье в городе с использованием федеральных кредитов под гарантии муниципалитета. Наталья Киселева обратила внимание, что в будущем в Перми планируется расселять аварийное жилье с помощью использования программы комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас на федеральном и краевом уровнях разрабатываются необходимые подзаконные акты.