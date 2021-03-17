Музеи Екатеринбурга пожаловались на нехватку кадров

О проблеме нехватки кадров в муниципальных музеях Екатеринбурга рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин во время выездного заседания комиссии гордумы по местному самоуправлению (МСУ).

По словам господина Корытина, больше всего не хватает реставраторов. Особенно остро эта проблема проявилась в связи с предстоящим открытием культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» и переводом музейных экспонатов в новое фондохранилище на улице Вайнера, 16.

«Сейчас реставрационная отрасль полностью разрушена. Государство, видимо, посчитало ее ненужной. В 1990-е годы не было никакого стимулирования отрасли, в результате чего люди либо уезжали за границу, либо оставляли дело»,— пояснил Никита Корытин. Он уточнил, что средняя зарплата реставратора в Екатеринбурге сейчас составляет 36 тыс. руб. По данным администрации Екатеринбурга, сейчас в реставрации нуждаются более 6 тыс. музейных экспонатов.

Помимо нехватки реставраторов, наблюдается дефицит других специалистов. «Не хватает инженерного состава и смотрителей. Также нам нужно более 20 сотрудников, готовых заниматься научной деятельностью и подготовкой выставок»,— отметил Никита Корытин.

Как пояснила заместитель начальника городского управления культуры Елена Трофимова, суть кадровой проблемы в том, что муниципальные музеи стали «инкубатором для статусных, богатых и частных институций, где меньший объем работы и выше зарплата». «Таким образом, мы рискуем остаться без молодых кадров»,— добавила она.

Анастасия Реутова