В Ростовской области выявили 241 случай коронавируса в за сутки

За прошедшие сутки в Ростовской области был зарегистрирован 241 случай коронавируса, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев было зафиксировано в Ростова-на-Дону — 95. В Таганроге выявлено 10 случаев, в Зерноградском районе — семь, в Батайске — шесть, в Зверево, Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Мартыновском, Морозовском и Семикаракорском районах — по пять. По четыре новых случая выявлено в Волгодонске, Гуково, Новочеркасске, Мясниковском, Неклиновском, Обливском, Пролетарском, Тацинском и Целинском районах, по три — в Новошахтинске, Веселовском, Заветинском, Каменском, Песчанокопском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах, по два — в Шахтах, Азовском, Аксайском, Багаевском, Дубовском, Константиновском, Куйбышевском, Октябрьском, Сальском и Цимлянском районах, по одному — в Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Орловском, Ремонтненском, Советском и Усть-Донецком районах.

За сутки в области выздоровели 349 человек. Умерли девять человек.

По состоянию на утро 17 марта количество инфицированных в области превысило 77,4 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1844. Коэффициент распространения инфекции — 0,92. За весь период пандемии выздоровели более 68,9 тыс. человек, умерли 3 329 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,6 тыс. человек.

Наталья Шинкарева