BELUGA GROUP объявила финансовые результаты за 2020 год

Чистая выручка увеличилась на 23% и превысила 63 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 42% и достиг 9,2 млрд рублей, чистая прибыль показала динамику +72% и приблизилась к 2,5 млрд рублей.

BELUGA GROUP (MOEX: BELU) объявила данные консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Ключевые финансовые показатели, а также основные корпоративные события:

2020 год Отгрузки в натуральном выражении (млн дал) 15,6 (+11%) Выручка (млн руб.) 63 292 (+23%) Операционная прибыль (млн руб.) 6 842 (+54%) Показатель EBITDA (млн руб.) 9 207 (+42%) Чистая прибыль, продолжающиеся операции* (млн руб.) 2 801 (+82%) Чистая прибыль с учетом убытка от прекращаемой деятельности** (млн руб.) 2 459 (+72%) Чистая прибыль на акцию (руб.) 197,47 (+90%) Чистый операционный денежный поток 6 114 (+231%) Свободный денежный поток (млн руб.) 3 585

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Группа продемонстрировала устойчивое развитие, двузначный рост отгрузок и сильные финансовые результаты в условиях нестабильного и турбулентного 2020 года. Высокие показатели были достигнуты благодаря уникальной бизнес-модели компании. Она объединяет производство широкого ассортимента брендов, включая продуктовые инновации, масштабную дистрибуцию и собственный специализированный ретейл «ВинЛаб», предоставляющий возможность BELUGA GROUP напрямую взаимодействовать с клиентами. Эти ключевые компоненты бизнеса группы позволяют осуществлять стабильные поставки и оперативно адаптировать тактику работы к изменениям во внешней среде. Важными факторами успеха стали также фокус на операционной эффективности и приверженность стратегии диверсификации.

Группа продолжила укрепление брендов и представила новинки в водочной категории, усилила позиции в категориях виски, джина и рома, а также сконцентрировалась на развитии винного направления: реализовала за год более 1 млн бутылок тихих вин Golubitskoe Estate и выпустила создаваемые традиционным методом шампанизации игристые вина Tte de Cheval. Продажи партнерских марок по итогам года превысили 2,5 млн декалитров.

Отгрузки водки Beluga показали позитивную динамику в Германии, Польше и Израиле. На ключевом для бренда рынке США марка продемонстрировала впечатляющий рост +30%.

Комментируя финансовые результаты, председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин сказал: «Компания успешно справилась со всеми вызовами непростого года — кризисом на потребительском рынке, неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, стремительным переходом активностей в digital-канал. Благодаря вертикально выстроенной модели, позволяющей контролировать все этапы бизнеса — от создания продуктов до их реализации, а также стратегии диверсификации, включающей помимо производства и дистрибуции брендов в разных сегментах собственную розничную сеть “ВинЛаб”, партнерские марки и зарубежные рынки, группа добилась двузначного роста всех основных операционных и финансовых показателей. Так, операционная прибыль выросла — на 54%, EBITDA — на 42%, чистая прибыль — на 72%, при этом аналогичный показатель по продолжающейся деятельности — на 82%.

На сегодняшний день BELUGA GROUP представляет более 150 брендов, среди которых собственные марки, производимые на пяти принадлежащих группе заводах и одной винодельне, а также партнерские, представленные крепкими алкогольными напитками. В целом бренды BELUGA GROUP представлены во всех категориях и ценовых сегментах, с основным фокусом на сегменте премиум. Флагман — водка Beluga — продается в 120 странах на пяти континентах.

Фото: пресс-служба BELUGA GROUP

Специализированная сеть “ВинЛаб” продемонстрировала наибольшую динамику среди сегментов бизнеса группы, ее доля в составе выручки достигла 34%. По итогам года количество магазинов превысило 640 точек, объем продаж вырос на 48%, при этом like-for-like-продажи показали динамику +23%. E-commerce в алкогольном секторе работает на данный момент по системе click & collect, объем продаж данного формата в магазинах “ВинЛаб” за год вырос в пять раз, при этом потенциал электронной коммерции очень большой. Группа наращивает экспертизу в этом направлении.

Поскольку будущее группы связано с алкогольной индустрией, мы финализировали сделку по продаже нашего птицеводческого бизнеса в Саратовской области, событие произошло после отчетной даты. Общий положительный эффект, выраженный в чистом притоке денежных средств и в уменьшении групповых кредитных обязательств, составил более 500 млн рублей.

Совет директоров в отчетном периоде уделял внимание повышению инвестиционной привлекательности бизнеса, объединяя интересы группы и акционеров. Была принята новая дивидендная политика, согласно которой размер выплаты установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО, а периодичность — минимум два раза в год. Следуя этой политике, состоялась выплата дивидендов за 2019 год, промежуточных — за первое полугодие и запланирована выплата за 2020-й. Отмечу, что по итогам 2020 года, с учетом значительного свободного денежного потока, сгенерированного компанией, на данные цели советом директоров рекомендовано направить 50,2% от чистой прибыли, что в два раза превышает минимальный размер выплаты, принятый в дивидендной политике*. Эти действия в совокупности со стабильными операционными и финансовыми результатами способствуют улучшению ликвидности акций. Компания продолжит своевременно информировать акционеров о результатах, партнерствах, запусках и других важных событиях группы, а также уделять внимание повышению ее инвестиционной привлекательности.

По итогам 2020 года совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 90 рублей до налога на одну акцию, всего — 1 422 000 000 рублей. С учетом промежуточных дивидендов общая выплата за год составит 100 рублей на акцию до налога. В итоге на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении без учета казначейских, будет направлено 1 232 825 500 рублей, что составляет 50,2% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО.

Более подробные данные — на сайте.

*На данную статью оказали разовое влияние отрицательные курсовые разницы — 630 млн руб. **Убыток от прекращаемой деятельности — 342 млн руб.