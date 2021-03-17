Приставы просят британский офшор вернуть многомиллионные займы уральского предприятия

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России направила в Верховный суд Британских Виргинских островов постановление, которое обязывает офшорную компанию Амбер Глоу Интернешнл Групп вернуть на депозит приставов займы в размере 159 млн руб. и $15 млн. Они были выданы Высокогорским обогатительным комбинатом (ВГОК, Нижний Тагил, входит в холдинг НПРО «Урал») в 2013 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром НПРО является бизнесмен Владислав Шацилло.

Инициатором процесса по возвращению средств стала компания «ЭнергосбыТ Плюс», которой ВГОК должен за электроэнергию более 652 млн руб. или $9 млн. «Энергокомпания неоднократно пытались урегулировать вопрос погашения долга с руководством ВГОКа. Однако, это не привело к результатам и послужило поводом для обращения в суд»,— сообщили в пресс-службе «Т Плюс».