Мэрия Новосибирска потребовала банкротства инвестиционно-строительной компании «Метаприбор»

Администрация Новосибирска обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве ООО «Новосибирская инвестиционно-строительная компания "Метаприбор"». Сумма исковых требований не указана, дата рассмотрения заявления судом пока не назначена. В феврале мэрия опубликовала уведомление о намерении обратиться с иском о банкротстве компании.

Возглавляет НИСК «Метаприбор» Владимир Мартыненков — основатель ГК «Метаприбор». Концерн основан в 1996 году в Новосибирске. На сайте «Метаприбора» указано, что ГК в партнерстве с группой «ИФД КапиталЪ» построены жилые комплексы «Гринвилл», «е2е4», «Европейский». В числе строящихся объектов жилой комплекс «Оазис», микрорайон «Ясный берег» (также в партнерстве с группой «ИФД КапиталЪ»).

Анна Егорова