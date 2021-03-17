В Оренбуржье выявили 76 новых зараженных COVID-19

В Оренбуржье зафиксировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В регионе с 2 марта выявляют 80 и менее случаев заражения COVID-19 за сутки. Суточный прирост зараженных COVID-19 остается на уровне 0,2%. Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 38 884. Умер 681 человек, в том числе пять пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов