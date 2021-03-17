Лжеполицейский похитил у пенсионерки из Ижевска 1,3 млн рублей

У 67-летней пенсионерки из Ижевска похитили 1,3 млн руб. дистанционным способом. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, который сообщил о попытке незаконного оформления на ее имя кредита, а также о возможности мошенников похитить все ее деньги. После этого звонивший убедил женщину снять все деньги и перевести их на «безопасный счет». Так, пенсионерка перевела через банкоматы 700 тыс. руб. На следующий день ижевчанке снова позвонили и убедили оформить два кредита на 600 тыс. руб. После этого она также перевела деньги на указанные счета.

Вернуть деньги, по версии звонивших, потерпевшая должная была в одном из банков. Там она узнала, что стала жертвой мошенников.