Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по числу доступных вакансий

Татарстан оказался в десятке регионов России с наибольшим числом доступных вакантных рабочих мест. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Отмечается, что в Татарстане на сегодняшний день доступно 47 тыс. вакансий. Республика находится на восьмой строчке в РФ по числу доступных вакантных рабочих мест. Столько же вакансий доступно в Нижегородской и Амурской областях.

Лидером по числу доступных вакантных мест является Москва, где требуется свыше 137 тыс. работников. Второе место занимает Подмосковье (68 тыс.) Тройку лидеров замыкает Красноярский край с 65 тыс. В десятку также входят Ростовская область, Приморский и Краснодарский край, Санкт-Петербург.

"Ъ-Казань"