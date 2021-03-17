В Краснодарском крае выявлено 124 случая COVID-19

По данным на 17 марта в Краснодарском крае подтверждено 124 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Всего за время пандемии в крае заболели 40721 человек.

По данным краевого штаба, больше всего новых зараженных COVID-19 в Краснодаре — 33 человека, в Новороссийске – 11 новых заболевших, в Сочи – 10 заболевших. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 717,5. За прошедшие сутки скончались 12 пациентов, заболевших COVID-19, при этом выздоровели 147 человек. Общее количество выздоровевших в крае за время пандемии составило 35561 человек, умерших – 2159 человек.

Анна Перова, Краснодар