«Майская прогулка-2021» в Екатеринбурге пройдет 16 мая

Традиционная «Майская прогулка» в Екатеринбурге состоится 16 мая, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

Напомним, «Майская прогулка» — традиционное массовое событие Екатеринбурга, инициированное более 30 лет назад студентами физтеха УПИ (ныне УрФУ). Число ее участников достигало 12 тысяч человек. В прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие перенесли на 27 сентября. Участники стартовали от главного здания УрГПУ на проспекте Космонавтов, а финишируют на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета на улице Мира. Всего на прогулку вышли от четырех до пяти тыс. человек.