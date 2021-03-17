Гибель озимой пшеницы в Удмуртии составляет 3%

Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Удмуртии оценили состояние озимых культур. Так, их гибель по ржи составляет 1,5%, пшенице — 3%, сообщает персс-служба регионального минсельхоза.

«Сегодня вызывают опасения наличие притертой ледяной корки на посевах озимых культур. Это когда образующийся лед плотно ложится на почву, прекращается доступ кислорода к растениям, тем самым нарушая воздухообмен. В северных районах республики, в частности, в Балезинском, ее толщина достигает 10 мм. Но в целом, по предварительной оценке, гибель озимых в республике отмечается незначительная»,— отметил руководитель ФГБУ Марат Курылев.

Напомним, что под урожай 2021 года в Удмуртии посеяли 60,4 тыс. га озимых культур. Из них 44,4 тыс. га ржи, 13,7 тыс. га пшеницы, 109 га тритикале и 2 тыс. га рапса.