В Тюменской области выявили 79 больных коронавирусом, пять человек скончались

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились 79 человек, пять пациентов скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 32 656 человек. Из них более 30,7 тыс. уже выздоровели, 344 человека скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 418 436 россиян. Из них более 4 млн человек выздоровели, 93 364 — скончались.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 28 марта.

Михаил Мананников