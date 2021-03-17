На Ямале коронавирусом заразились еще 27 человек

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным центра, Ямал относится к регионам с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки — 0,07%. С начала пандемии коронавирус выявили у 37 651 жителя округа. Из них более 35,9 тыс. человек выздоровели, еще 404 — скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 418 436 россиян. Из них более 4 млн человек выздоровели, 93 364 — скончались.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прививки или справка о наличии антител.

Михаил Мананников