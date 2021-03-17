Уральский стартап начал производство аппаратов с экспресс-тестами на COVID-19

Компания ООО «Лок-Чейн» (Lock Chain, зарегистрирована в Заречном Свердловской области в 2018 году) начала производство автоматизированных терминалов хранения и выдачи экспресс-тестов на COVID-19 и антитела к нему. В данный момент «Тестоматов» установлены в екатеринбургском ТЦ «Успенский» и магазине «Перекресток» на ул. Братская, 27.

Как рассказал “Ъ-Урал” директор компании Арсений Добродей, экспресс-тесты не являются официальным заключением о наличии или отсутствия вируса в организме, тем не менее у них высокий процент точности, и они имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ. «Предоставить этот тест на работе или Роспотребнадзору нельзя. Он делается исключительно для себя, чтобы быть уверенным в собственном здоровье. Но если, например, тест покажет положительный результат, это будет основанием, чтобы делать лабораторное исследование», — отметил он.

Производят тесты в Южной Корее или Китае. При сдаче теста человеку необходимо взять образец жидкости из носоглотки с помощью специального тампона, который в итоге помещается в кювету для образцов тестовой кассеты. В среднем для получения результата требуется 15-20 минут.

Господин Добродей подчеркнул, что производит и арендует места для установки автоматов сама компания. Себестоимость производства одного «Тестомата» (собирается на заводе в Среднеуральске) составляет около 100 тыс. руб. «В данный момент планируем расширяться, думаем о том, чтобы разместить аппараты в аэропортах. У нас есть цель выйти на всероссийский уровень, в том числе используя франчайзинговые средства», — подчеркнул директор Lock Chain.

Илья Смирнов