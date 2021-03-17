На Дону могут ослабить коронавирусные ограничения для зрительных залов

В Ростовской области региональный штаб по противодействию COVID-19 рассмотрит предложения о смягчении ковидных ограничений для театров и клубов, сообщает пресс-служба губернатора.

Министр культуры региона Анна Дмитриева предложила увеличить заполняемость зрительных залов в донских театрах и клубах до 75–80%. Отметим, что сейчас, согласно ограничительным мерам, концертные залы могут заполняться лишь на 50%. «Давайте рассмотрим предложения по смягчению ограничений с учетом эпидемической ситуации, динамики, хода вакцинации в регионе. Есть интересы экономики, бизнеса, но на первом месте, безусловно, здоровье людей»,— сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева