Угадай зверя

На протяжении более 150 лет ювелирный дом Сartier собирал свой бестиарий, и обитатели его за это время стали легендарными. Это пантера с браслета, созданного первым креативным директором дома Жанной Туссен для герцогини Виндзорской Уоллис Симпсон в 1952 году. Или два крокодила знаменитого колье, выполненного по заказу эксцентричной мексиканской актрисы Марии Феликс 1975 году. В коллекции [Sur]Naturel, представленной летом 2020 года, французский дом вновь обратился к теме природы, но на сей раз в ее изображении предпочел фигуративности абстракцию. А в феврале 2021-го Cartier привез на мировую премьеру в Санкт-Петербург новые украшения [Sur]Naturel.

Геометричность и обобщенность форм стали появляться в украшениях Cartier в первые годы ХХ века, после того как Луи Картье увидел на выставке в Париже предметы мусульманского декоративного искусства и начал эксперименты с упрощением дизайна. Эта тенденция сегодня возвращается, в новом десятилетии Cartier предпочел прямой иллюстрации природы фантазии на ее тему.

Дом Cartier известен смелыми дизайнерскими решениями, его украшения отличают особые стилистические коды, сочетая которые, мастера создают великолепные произведения ювелирного искусства. В коллекции [Sur]Naturel, вышедшей в 2020 году, 93 украшения (колье, браслеты, серьги и кольца можно в деталях рассмотреть на сайте компании). Теперь же, по прошествии нескольких месяцев, в Санкт-Петербург прибыли 17 новинок коллекции. Это уникальный случай, когда российские поклонники марки смогли первыми ознакомиться с новыми произведениями высокого ювелирного искусства.

Выставка открылась 20 февраля в особняке И. К. Мясникова (XIX век) одновременно с выставкой «Cartier: Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier». Но в отличие от экспозиции в Пикетном зале Эрмитажа, общедоступной и открытой до 18 апреля, драгоценности в особняке Мясникова могли увидеть до 27 февраля только получившие специальное приглашение. В круговой анфиладе комнат второго этажа особняка в витринах расположилось около 350 изделий Cartier разных лет, объединенных темой природы, в том числе новинки High Jewellery: колье, браслеты, кольца, серьги, наручные и настольные часы.

В отдельном помещении были выставлены только драгоценные камни. Здесь гостям напоминали, что в Cartier можно заказать украшения индивидуального дизайна, выбрав камень из богатой коллекции дома — геммологи Cartier одними из первых имеют доступ к лучшим драгоценным камням в мире. Частью выставки стала и экспозиция диадем Cartier из коллекции дома (Cartier Collection), размещенная на первом этаже. Хранитель Cartier Collection Паскаль Лепе и искусствовед Людмила Алябьева рассказывали гостям о каждой из восьми тиар.

Но вернемся к 17 новинкам [Sur]Naturel. Среди них особенно выделяются два комплекта. Первый состоит из колье и кольца. Колье носит имя Carelie (Карелия), его бриллиантовые кружева напоминают о морозных узорах на зимних окнах. В центре колье кашмирский сапфир весом 13,08 карата, который можно снять и установить в кольцо из этого комплекта вместо композиции из бриллиантов с центральным камнем огранки «изумруд» весом 4,12 карата. А бриллиантовую деталь вставить в колье на место сапфира.

Второй — роскошное колье-трансформер Profusio с бусинами из афганских изумрудов общим весом 327,21 карата (Cartier часто использует драгоценные камни из Афганистана, но лишь приобретенные ранее или имеющие проверенное происхождение, так как с 2018 года в компании действует запрет на закупки камней в этой стране, чтобы исключить возможность поддержки террористических организаций). Отметим, что еще со времен увлечения братьев Картье «Русскими сезонами» тема Востока обыгрывалась в ювелирном доме использованием в украшениях драгоценных камней сразу нескольких цветов. И изумрудное колье-трансформер Profusio — его можно носить как двухрядное или однорядное колье, браслет или серьги — стало в некотором смысле новой главой в стилистическом словаре Cartier. «Мы хотели раскрыть новую грань традиционной для ювелирных украшений темы природы, которая всегда была частью нашего лексикона»,— говорит Жаклин Карачи-Ланган, креативный директор высокого ювелирного направления Cartier.

Предметы из комплекта Castalie — шестирядное колье, однорядное колье-трансформер, которое можно носить как браслет или украшение для волос, а также серьги —похожи на россыпи водяных брызг. В прошлом году Cartier представил колье Sinope, названное в честь нимфы Синопы, дочери речного бога. Украшения Castalie продолжают эту историю: комплект посвящен нимфе Касталии, дочери морского божества Ахелоя, в которую был влюблен Аполлон.

Особенность дизайна еще одного колье, Noshi, из платины с 26 бриллиантами общим весом 13,91 карата — в симметрии и чистоте линий, навеянных искусством оригами. Но если в этом случае связь с природными мотивами не столь очевидна, то в украшениях Junah, Komombo и Hyarotis Cartier возвращается к созданию своего бестиария. Колье и серьги Junah геометричным расположением бриллиантов и рубинов шестигранной вытянутой формы и огранки «щит» в обрамлении черного лака напоминают рисунок кожи рептилий или черепашьего панциря. А в формах колье и серьгах Komombo с рубеллитами огранки «сахарная голова», ониксом и бриллиантами узнаваем аллигатор. Комплект Panthere Cosmique создан по мотивам знаменитой броши герцогини Виндзорской с пантерой на шаре из синего сапфира — только в современных украшениях животное с пятнышками оникса на шкуре из белого золота с бриллиантами переступает с полушария из лазурита на более крупное из халцедона.

Завершает коллекцию колье-трансформер Hyarotis с центральным изумрудом из Эфиопии весом 7,27 карата, подвеска которого отстегивается и становится деталью гибкого кольца на две фаланги. Пару ему составили серьги с двумя бриллиантами огранки «кайт» общим весом 3,17 карата. Стилистикой — необычные угловатые огранки, симметрия, полоски черного оникса — эти украшения очень близки к Komombo и Junah, хотя тут ювелиры Cartier стремились изобразить скорее перья павлина, а не узор кожи рептилий.

Екатерина Зиборова