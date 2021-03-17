Астраханскую компанию обязали вернуть в федеральную собственность участок в Красной Поляне

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Арбитражный суд Краснодарского края по иску сочинской прокуратуры признал ничтожной сделку по предоставлению в аренду ООО «Редевелопмент» земельного участка площадью 0,9 га. Данный участок находится в федеральной собственности и был передан арендатору в обход предусмотренной законом процедуры торгов, сообщили в краевой прокуратуре.

ООО «Редевелопмент» планировало построить на арендованной земле санаторий. Однако в ходе исполнения судебного постановления запись об аренде была погашена.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, договор о передаче земли в аренду был заключен между Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в апреле 2017 года. В июле того же года «Лукойл-Экоэнерго» передало права и обязанности по прежнему договору аренды ООО «Энергетические технологии» (прежнее название «Редевелопмента»). Возвращения участка в федеральную собственность прокуратура добивается с 2019 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Редевелопмент» зарегистрировано в Астрахани в 2015 году, основной вид деятельности - производство, передача и распределение пара и горячей воды и кондиционирование воздуха. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб., им владеют Алексей Опимаков (70%), Ольга Мурыгина и Юрий Полоутенко (по 15%). В 2018 году выручка общества составила 285 тыс. руб., чистая прибыль – 2 тыс. руб. В 2019 году выручка была такой же, данных о прибыли/убытке нет.

Виктория Колганова, Василий Хитрых