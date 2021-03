Верный тон Hublot Spirit of Big Bang Ceramic Beige

Самые знаменитые среди всех Hublot, бесспорно, Big Bang, взорвавшие часовую индустрию в 2005 году: впоследствии их массивный корпус с внешними винтами стал эмблемой и синонимом бренда. Модель Spirit of Big Bang, выпущенная в 2014-м, унаследовала все лучшие фамильные черты и приняла совершенно новую форму. В январе этого года в рамках цифровой Недели часов LVMH Нublot показали новинки-2021, в том числе новые Spirit of Big Bang в корпусе из нежно-бежевой керамики на кожаном ремешке в тон.

В 2011 году, когда во главе Hublot еще стоял Жан-Клод Бивер, бренд выпустил модель часов, которая, как и все, к чему имел отношение Бивер, стала вызовом для часового сообщества. Тогда модель называлась Hublot Masterpiece, но в 2014 году на ее основе была создана совершенно новая коллекция часов в бочкообразном корпусе, которой дали название Spirit of Big Bang. От старшей сестры Big Bang они взяли винты, напоминающие о букве Н, корпус конструкции «сэндвич» и «индустриальную эстетику», которая дерзко контрастирует с золотом и бриллиантами, но пребывает в полной гармонии с инновационными материалами.

Часы Spirit of Big Bang Ceramic Beige, 39 мм, керамика, титан, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов Фото: Hublot

В последующие годы Hublot представили множество версий в разных размерах, материалах, с различными усложнениями внутри и даже с разными калибрами: от собственных мануфактурных Hublot до хронографа Zenith El Primero (оба бренда принадлежат группе LVMH). Среди прочих тут можно отметить модель 2017 года Spirit of Big Bang Moonphase в корпусе из золота King Gold c индикатором лунных фаз и прошлогоднюю Spirit of Big Bang Tourbillon Carbon Black & Blue со скелетонированным механизмом с турбийоном в корпусе из двухцветного карбона.

Часы Spirit of Big Bang Ceramic Beige, 39 мм, керамика, золото King Gold, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов Фото: Hublot

В этом году Spirit of Big Bang женственны, как никогда. В качестве материала для корпуса Spirit of Big Bang Ceramic Beige диаметром 39 мм выбрали высокотехнологичную керамику, в использовании которой Hublot стали пионерами в 2005 году и остаются лидерами сегодня. Керамика — материал, который формуют, запекают и потом полируют,— чрезвычайно устойчива к царапинам и сколам, приятна на ощупь и гипоаллергенна. Уникальность керамики Hublot — в цвете: отдел исследований и разработок компании сумел получить формулу, благодаря которой керамика может приобретать насыщенный цвет и сохранять свои функциональные качества. В 2018-м Hublot даже запатентовали процесс создания керамики ярких оттенков.

Часы Spirit of Big Bang Ceramic Beige, 39 мм, керамика, титан, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов Фото: Hublot

В этом году на корпусе Spirit of Big Bang керамика нежно-бежевая. Часам добавили безель из золота King Gold или титана и инкрустацию 50 бриллиантами. Циферблат песочного цвета украсили узором «солнечные лучи» и индикатором даты у отметки «6 часов», а ремешок из кожи аллигатора серо-бежевого оттенка поставили на белую каучуковую основу. В этой модели установлен мануфактурный механизм HUB1710 с автоматическим подзаводом и 50-часовым запасом хода, позволяющий ни о чем не беспокоиться все выходные. Модель, отлично смотрящаяся как с деловым костюмом, так и с менее официальной одеждой, составит блестящую партию хозяйке полные 24/7.

Екатерина Зиборова