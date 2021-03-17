На Ставрополье шестерых мужчин заподозрили в деятельности в составе банды

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении шести местных жителей. В зависимости от роли и степени участия правоохранители подозревают их в создании банды (ч. 1 ст. 209 УК РФ), пособничестве в нападениях (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 209 УК РФ), а также в участии в совершаемых бандой нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 42-летний подозреваемый в 2017 году привлек пять своих знакомых и создал организованную вооруженную группу, которая совершала нападения на жителей и организации в регионе Кавказских Минеральных Вод. В 2019 году двое участников банды в масках с автоматами на складе магазина в Ессентуках расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину и тяжело ранили еще двух человек. Один из них умер в больнице. Злоумышленники похитили 14 млн руб. и скрылись. «За период существования банды её участники совершили ряд иных преступлений, в том числе кражи и грабеж, хищения оружия и боеприпасов»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, «в целях так называемой зачистки собственных рядов» в 2020 году подозреваемые убили одного из сообщников в станице Лысогорской Георгиевского городского округа. Как сообщает пресс-служба, сейчас следователь задержал пособника и двоих участников банды. Еще двое членов банды объявлены в федеральный розыск.

Наталья Шинкарева