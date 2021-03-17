Чиновники разрешили стройку на берегу Волги в Октябрьском районе Самары

Проект планировки и межевания территории в Октябрьском районе Самары прошел согласование. Соответствующее постановление главы города размещено на сайте администрации.

Решение чиновников касается земли в границах ул. Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, тальвега Постникова оврага и ул. Новомайской и Жуковского в Самаре. В частности, согласно документу, земля площадью более 8,9 тыс. кв. м будет приспособлена под многоэтажную жилую застройку, а рядом с ней построят дорогу.

В декабре минувшего года на публичных слушаниях горожане выступили против застройки территории. К тому времени на участке уже велось строительство. В связи с этим жители Самары просили чиновников провести встречу с градоначальницей Еленой Лапушкиной и застройщиком, представители которого не пришли на публичные слушания.

Георгий Портнов