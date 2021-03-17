Прокуратура добилась прекращения права аренды ООО «Редевелопмент» на участок в Красной Поляне

Арбитражный суд Краснодарского края по иску прокуратуры Сочи признал ничтожной сделку передачи ООО «Редевелопмент» прав аренды участка в Красной Поляне, сообщила прокуратура края. Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что участок под строительство санатория был передан в аренду в обход публичной процедуры.

Спор по поводу прав на участок площадью 0,9 га в Красной Поляне продолжается с 2019 года, изначально территория была предоставлена под строительство электростанции ООО «Лукойл-Экоэнерго», затем целевое назначение участка изменилось, и права на территорию получило ООО «Редевелопмент». Прокуратура города Сочи обжаловала сделку в суде, указав на то, что участок, находящийся в федеральной собственности, был передан в аренду без публичных торгов.

Анна Перова, Краснодар