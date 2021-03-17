«Татнефть» завершит работу по получению экологических разрешений в 2022 году

Компания «Татнефть» намерена завершить работу по по получению комплексных экологических разрешений (КЭР) в 2022 году. Об этом пишет корпоративное издание со ссылкой на сотрудника отдела экологической безопасности и охраны окружающей среды предприятия Рината Мусина.

«В целом работу по получению КЭР мы планируем завершить в 2022 году. До 2025 года ждать не будем», — отметил господин Мусин.Он добавил, что в 2021 году «Татнефть» планирует получить 21 разрешение. Ситуация связана с тем, что у документов, которые нормируют природопользование, истекает срок действия.

Впервые предприятия «Татнефти» в Татарстане получили КЭР в конце прошлого года. Речь идет о «Танеко» и НГДУ «Азнакаевскнефть».

"Ъ-Казань"