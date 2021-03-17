Учредитель челябинского агрохолдинга пообещал заморозить цены на мясо птицы

Управляющая компания «Траст – Птицеводческие активы» поддержала договоренность о сдерживании роста цен на куриную тушку и сохранении объемов поставок ритейлерам, которой достигли ведущие птицеводческие предприятия и торговые сети России. Компания, которая является «дочкой» банка непрофильных активов «Траст», управляет группой компаний «Здоровая ферма» в Челябинской области. Как сообщают в УК, производитель взял на себя обязательства и зафиксировал отпускные цены до апреля и полностью сохранил объемы отгрузок сетям.

Вместе с ГК «Русское зерно» - еще одним уральским агрохолдингом, также находящимся под управлением «Траста», - «здоровая ферма» продает в торговых сетях Челябинской области 4 тыс. т куриных тушек, что составляет 40% рынка, сообщают в УК «Траст – Птицеводческие активы».

Проблема повышения стоимости мяса птицы вызвана подорожанием кормов и ростом заболеваний птицы в России и европейских странах.