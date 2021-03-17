В 2023 году в Белгороде могут построить инфекционный корпус на 80 коек, сообщила пресс-служба облправительства. Объект разместиться на базе инфекционной клинической больницы имени Е.Н. Павловского.

Как отметили в пресс-службе, строительство «современного автономного корпуса» увеличит обеспеченность боксами с нынешних 30% до 70%. «Постройки 1972 года материально устарели. Нет отдельного детского коечного фонда для лечения вирусных инфекций. Решить проблему поможет новый шестиэтажный корпус», — пояснили в обправительстве.

Сейчас в больнице организовано 87 коек для лечения пациентов с коронавирусом. По другим направлениям развернуто 260 мест: 110 для взрослых и 150 для детей. Стоимость строительства нового объекта не раскрывается. Врио губернатора Вячеслав Гладков отметил, что проект «должен быть готов не позже октября», а к проекту будет привлечено федеральное финансирование.

Александр Прытков