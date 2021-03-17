Аудиторы выявили нарушения в использовании средств бюджета при подготовке к Универсиаде-2019 Ряд объектов был введен уже после окончания игр

Счетная палата РФ (СП) выявили ряд существенных нарушений при проверке использования бюджетных средств, выделенных для подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. Аудиторы установили превышение (на 53%) фактических расходов над изначально определенной потребностью в финансировании Универсиады.

«Расходы краевого бюджета увеличились почти в три раза, что привело к росту госдолга Красноярского края»,— говорится в отчете.

При этом из 34 объектов Универсиады 21 введен с нарушением сроков, а три были введены уже после окончания игр.

Аудиторы сообщают, что выявленные нарушения при использовании бюджетных средств связаны в основном с закупками и выполнением контрактов: «Часть нарушений содержит признаки ущерба экономическим интересам государства на сумму 108,4 млн руб.». Факты причинения ущерба подтвердились после прокурорской проверки. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, сообщается в отчете.

Счетная палата рекомендовала Минспорту России учесть выявленные наращения при подготовке летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

Оксана Павлова