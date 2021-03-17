«Морион» в 2020 году значительно увеличил чистую прибыль и выручку

ПАО «Морион» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2020 год. Согласно документу, выручка общества составила 1,67 млрд руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль указана в размере 204 млн руб. (против 179 млн руб. в 2019-м).

На балансе ПАО продолжает числиться значительная «нераспределенная прибыль» — ее размер за год вырос с 1,056 млрд руб. до 1,148 млрд руб.

ПАО «Морион» разрабатывает и производит коммуникационное оборудование. Единственный акционер — ООО «Рубикон» Андрея Кузяева.