НПО «Искра» перестанет быть публичным обществом

Совет директоров НПО «Искра» (Пермь) инициировал проведение 14 апреля внеочередного собрания акционеров общества, на которое вынесен вопрос об изменениях в устав. Согласно материалам компании, на собрании предлагается исключить из устава НПО указание, что общество является публичным (ПАО).

Если решение будет поддержано, машпредприятие станет закрытым обществом — АО. На собрание также вынесен вопрос об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

Единственным акционером НПО с 2014 года является госкомпания — АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

Отметим, что публичными обществами за последние годы перестали быть многие предприятия машиностроительной отрасли Прикамья, в том числе «ОДК — Пермские моторы», «ОДК-Авиадвигатель». В начале года был реорганизован в АО «Протон-ПМ».