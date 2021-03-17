В Майкопе сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт

Сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» задержан за подготовку взрыва в одном из торговых центров города Майкопа, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержанный – выходец из Центрально-Азиатского региона, уточнили в ЦОС.

По данным ФСБ, дома у задержанного обнаружены элементы взрывного устройства, флаг террористической организации, а также карта Майкопа с отмеченным объектом, где мог произойти взрыв. Кроме того, у мужчины изъяты гаджеты, содержащие большое количество информации террористической направленности, в том числе инструкции по изготовлению взрывных устройств. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), мужчина признал вину, сообщили в ФСБ.

Анна Перова, Краснодар