Жители Удмуртии подали заявки по инициативному бюджетированию на 209 млн рублей

В 2021 году жители Удмуртии подали 342 заявки на участие в программе по инициативному бюджетированию, 332 из которых допустили к конкурсу. Они претендуют на поддержку в 209 млн руб., 180 млн руб. предусмотрены в региональном бюджете, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Начиная с 2019 года, основные направления, которые выбирают жители, неизменны: дороги, детские площадки, места массового отдыха и обустройство спортивных объектов. Уже 24 марта, после заседания конкурсной комиссии, будет известен перечень проектов-победителей»,— говорится в сообщении.