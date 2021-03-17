«Водоканал» оштрафовали на 300 тыс. рублей за сбросы в Черноисточинский пруд

Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал на 301 тыс. руб. ООО «Водоканал-НТ» за сброс сточных вод в Черноисточинский пруд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Кроме того, суд обязал предприятие устранить нарушения.

Ранее Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура и специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области провели проверку, в ходе которой установили, что с северо-западной стороны пос. Черноисточинск из пластиковой трубы, эксплуатируемой ООО «Водоканал-НТ», осуществлялся сброс жидкости на рельеф местности. При этом в сбрасываемых сточных водах было выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила административное дело по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования окружающей среды на особо охраняемых природных территориях), а также направила в Ленинский райсуд Нижнего Тагила иск о возложении на ООО «Водоканал-НТ» обязанности обеспечить сброс сточных вод в ручей Безымянный.

Суд исковые требования удовлетворил, возложив на предприятие обязанность обеспечить сброс сточных вод в ручей Безымянный в соответствии с требованиями по величине показателей качества воды, установленных решением министерства природных ресурсов.