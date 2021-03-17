В Разгуляе возобновили демонтаж гаражей

В микрорайоне Разгуляй вновь начались работы по сносу объектов гаражного кооператива. Об этом сообщает телекомпаний «Рифей». Ранее демонтаж был остановлен из-за того, что прокуратура признала его незаконным, а СКР возбудил уголовное дело в отношении чиновников, отдавших распоряжение о сносе.

Напомним, на участках, которые занимают гаражные боксы, планируется построить новое здание театра оперы и балета. Начиная с апреля 2019 года подрядной организацией было снесено 117 гаражей. В результате по данному факту в отношении экс-начальника ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского и директора ООО «МонтажСтрой-Урал» Сергея Жигунова было возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого указанные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями руководителем коммерческой организации).

Владельцам снесенных гаражей из бюджета региона выплачено 69,6 млн руб. в качестве компенсаций. Как сообщили “Ъ-Прикамье” в региональном минстрое, всего деньги получили 142 собственника, средняя сумма выплаты составила 450 тыс. руб.