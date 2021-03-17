В Воронеже на проект благоустройства Северного леса потратят до 8,2 млн рублей

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области начал поиск подрядчика на разработку проектной документации благоустройства особо охраняемой природной территории «Северный лес», следует из аукционной документации. Начальная цена контракта составляет 8,2 млн руб.

Победителю аукциона до 1 октября необходимо разработать проект трех участков общей площадью 51,6 га. В Северном лесу планируется установить 98 светильников, 70 урн для раздельного сбора отходов, 70 скамеек, создать детскую и спортивную площадки, хоккейную коробку и площадку для выгула собак. Часть дорожек будут покрыты асфальтом, а вся территория ограждена антипарковочным забором не более 50 см в высоту. Заявки на аукцион принимаются до 6 апреля, сами торги пройдут 12 апреля.

Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале напомнил об обещании «максимально» сохранить природную составляющую парка. В прошлом году местные жители в очередной раз возмутились рубкой леса и снесли ограждающий участок парка забор, после чего глава региона гарантировал запрет на застройку парка. В конце года власти представили две концепции развития Северного леса. Первоначально планировалось после изъятия земли у собственников и передачи ее городу направить 268 млн руб. на масштабное благоустройство, но жители высказались против «превращения леса в парк».

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков