Директор Исаакиевского собора заявил, что вопрос передачи музея РПЦ не стоит на повестке дня

Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров сообщил, что передача здания Русской православной церкви в настоящий момент не обсуждается. По его словам, «РПЦ сняла все вопросы по этому поводу».

Об этом пишет ТАСС, пообщавшийся с господином Мудровым во время его командировки во Владимир. Юрий Мудров подчеркнул, что регулярно встречается с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием во время его служб в соборе, и священнослужитель «чаще всего выражает благодарность за хорошее содержание собора, за успешное проведение реставрационных работ».

Вопрос передачи Исаакиевского собора в собственность РПЦ широко обсуждался в 2017-2019 гг, в Петербурге прошло несколько митингов против передачи. В январе 2019 года Александр Беглов, бывший тогда врио губернатора, заявил, что собор останется в ведении города. В марте того же года стало известно, что власти города окончательно отказались от передачи.