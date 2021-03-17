В Челябинске полиция нашла склад нелегального алкоголя и сигарет на 4 млн рублей

Полиция Курчатовского района Челябинска возбудила уголовное дело по факту хранения и сбыта немаркированных табачных изделий и алкоголя. Общая сумма нелегальной продукции составила около 4 млн руб., сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинску.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на 34-летнего местного жителя, который приобрел и хранил в арендованном боксе крупную партию немаркированных сигарет и алкоголя для последующего сбыта. Всего со склада изъято около 20 тыс. пачек табачной продукции, 1,2 тыс. бутылок алкоголя и более 1,3 тыс. л. спирта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 и 6 ст. 171.1 УК РФ РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.