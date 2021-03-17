Средняя зарплата строителя первого разряда на Кубани определена в размере 27 тысяч рублей

Первый заместитель краевого департамента строительства Кирилл Мавриди подписал приказ «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на территории Краснодарского края». Документ опубликован на официальном сайте администрации Кубани.

Согласно приказу, в регионе на 2021 год устанавливается среднемесячная оплата труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, в размере 27 224,18 руб. Установление данного параметра необходимо для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства на территории Краснодарского края.

Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

По данным Краснодарстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре 2020 года составила на Кубани 50 686 руб. По сравнению с ноябрем 2020 года она увеличилась на 38,2%, с декабрем 2019 года – на 11,4%. По предварительным данным, среднемесячная начисленная заработная плата за 2020 год составила 37 666 руб., увеличившись на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за декабрь 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилась на 37,4%, с декабрем 2019 года –на 6%. За 2020 год по предварительным данным реальная заработная плата уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 0,4%.

Дмитрий Михеенко